اليونان.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا بعد حادث القطار المميت.. فيديو

المناطق_وكالات
تظاهر عشرات الآلاف اليوم الأربعاء، في أثينا ومدن في جميع أنحاء اليونان للاحتجاج على مقتل 57 شخصا في أسوأ كارثة قطارات في البلاد، والتي كشفت عن أوجه قصور كبيرة في سلامة السكك الحديدية.
ونظمت النقابات العمالية والجمعيات الطلابية المظاهرات، بينما أوقفت الإضرابات العبارات المتجهة إلى الجزر وخدمات النقل العام في أثينا، حيث شارك ما لا يقل عن 30 ألف شخص في الاحتجاج، وفق قناة abcnews.
وانضم أكثر من 20 ألفا إلى المسيرات في سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، حيث اندلعت الاشتباكات عندما تحدى عشرات من الشباب طوقا للشرطة.
Massive demonstration in Athens where tens of thousands of people protest the #GreeceTrainCrash chanting it was no accident, but rather a "government crime". #Greece #Τεμπη pic.twitter.com/LhjSMJ7J0z
— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) March 8, 2023
وكان 12 طالبا من جامعة المدينة من بين القتلى في حادث اصطدام وجها لوجه بين قطارين الأسبوع الماضي.
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدينة باتراس الجنوبية، وفي مدينة لاريسا بوسط البلاد، بالقرب من مكان تصادم القطارين، هتف الطلاب الذين يحملون بالونات سوداء ضد الحكومة.
وقع الحادث يوم 3 فبراير/شباط الماضي، بالقرب من بلدة تمبي شمال اليونان. اصطدم قطار ركاب بقطار شحن قادم في الاتجاه المعاكس على نفس الخط، واشتعلت النيران في بعض عرباته التي خرجت عن مسارها.
ووجهت اتهامات إلى مدير محطة متهم بوضع القطارات على نفس المسار بارتكاب جرائم قتل بسبب الإهمال، واستقال وزير النقل في البلاد وكبار مسؤولي السكك الحديدية في اليوم التالي للحادث.
لكن الكشف عن ثغرات خطيرة في السلامة في أكثر خطوط السكك الحديدية ازدحاما في اليونان وضع حكومة يمين الوسط برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس في موقف دفاعي. وتعهد بتعاون الحكومة الكامل مع تحقيق قضائي في الحادث.