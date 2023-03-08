اليونان.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا بعد حادث القطار المميت.. فيديو

ونظمت النقابات العمالية والجمعيات الطلابية المظاهرات، بينما أوقفت الإضرابات العبارات المتجهة إلى الجزر وخدمات النقل العام في أثينا، حيث شارك ما لا يقل عن 30 ألف شخص في الاحتجاج، وفق قناة abcnews.