اليونان تكشف عن سبب “كارثة القطارين”

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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن خطأ بشريا تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين.

وأسفر الحادث عن مقتل 38 شخصاً على الأقل في واحدة من أسوأ كوارث القطارات في البلاد.

وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء الساعي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة هذا العام: “كل شيء يشير إلى أن خطأ بشريا مأسويا كان المسبب الرئيسي” للكارثة.

وقُتِل 38 شخصا على الأقل وجرح 85 آخرون مساء الثلاثاء في اليونان في حادث اصطدام وقع بين قطارين يقومان برحلة بين أثينا وتيسالونيكي في شمال البلاد، وفق حصيلة نشرتها فرق الإغاثة الأربعاء.

وتوجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الى موقع الحادث فيما أعلن الحداد لثلاثة أيام في اليونان، متعهّدا أن تبذل حكومته “كل الجهود لكشف أسباب هذه المأساة”.

وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس إيكونومو إن قطار الركاب الذي كان يقل 342 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد كان يقوم برحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد فيما كان قطار شحن يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.