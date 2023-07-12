اليونان وتركيا تتعهدان بتجاوز الخلافات

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أعلن رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة “لإعادة ضبط” العلاقات مع الجارة تركيا في جهود لتجاوز نزاعات مستمرة منذ عقود بين عضوتي الناتو.

وعقد ميتسوتاكيس اجتماعا لمدة ساعة، الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة للناتو في فيلنيوس بليتوانيا، وأخبر الصحافيين بأنهما اتفقا على استمرار الاتصالات رفيعة المستوى.

كما أضاف رئيس الوزراء اليوناني “لن تحل مشكلاتنا بشكل سحري، لكن اجتماع اليوم أكد نيتي ونية الرئيس أردوغان على إعادة تدشين العلاقات اليونانية-التركية”.

وأوضح ميتسوتاكيس أن وزراء من الجانبين سيلتقون بعد الصيف في مدينة سالونيكي شمال اليونان.

وعقدت محادثات، الأربعاء، بعد يوم من تخلي تركيا عن اعتراضاتها على عضوية السويد في الناتو، وألمحت لاستعداد أكبر لتقليل التوترات مع الدول الغربية ومنها اليونان.

وتظل تركيا واليونان على خلاف حول الحدود الملاحية في شرق البحر المتوسط، وهو نزاع يؤثر على الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي وحول الحقوق المعدنية وحول نشر القوة العسكرية.

كما تسعى القوتان لتحديث قواتهما الجوية بمساعدة الولايات المتحدة، فتركيا تريد حيازة طائرات إف-16 المقاتلة الحديثة والمطورة، بينما تسعى أثينا للانضمام لبرنامج إف-35.