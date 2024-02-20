اليونيسف تحذر من ارتفاع حاد في وفيات الأطفال في غزة بسبب سوء التغذية

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات يشكل تهديدًا خطيرًا على صحتهم مع استمرار الحرب المدمرة في قطاع غزة، مؤكدة أن التدهور في الوضع الغذائي لسكان غزة “غير مسبوق على مستوى العالم”.

وأكد نائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد شيبان أن غزة على وشك أن تشهد “انفجاراً في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يطاق بالفعل”.

وذكّر أن اليونيسف حذرت من أن القطاع “على شفا أزمة تغذية”، محذراً من أنه إذا لم ينته الصراع الآن، فسوف يستمر تدهور تغذية الأطفال، مما يؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها أو مشاكل صحية ستؤثر في أطفال غزة مدى الحياة ولها عواقب محتملة عبر الأجيال”.

وقالت مساعدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي فاليري جوارنييري، إن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية في غزة “خطير ويمكن الوقاية منه بالكامل”، مشددة على الحاجة إلى تحسينات حاسمة في الأمن ووصول المساعدات الإنسانية، وزيادة عدد المعابر لدخول المساعدات إلى غزة وضمان حصول النساء والأطفال على الأطعمة الصحية والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتغذوية.

وأظهر تقرير صدر اليوم عن اليونيسف أن طفلاً من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية يعاني سوء التغذية الحاد في شمال غزة، حيث انقطعت المساعدات بشكل شبه كامل منذ أسابيع.