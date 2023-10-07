اليونيسيف : أكثر من 43 مليون طفل نزحوا على مدى 6 سنوات

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أعلنت منظمة اليونيسيف اليوم، أن 43,1 مليون طفل نزحوا خلال السنوات الست الماضية.

وقالت مسؤولة الهجرة والنزوح في المنظمة فيرينا كراوس في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف: “إن أعداد الأطفال المجبرين على ترك منازلهم في ازدياد بسبب الظواهر المناخية القاسية، وفي كثير من الأحيان بدون حماية”.

وأضافت: “إن أزمة المناخ تجلب الفوضى إلى حياة ملايين الأطفال، وأن الأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ورغم ذلك تستمر الانبعاثات في التزايد”.

مما يذكر أن منظمة اليونيسيف أصدرت تقريرًا خلص إلى أن 20 ألف طفل في المتوسط ينزحون كل يوم بسبب الأحداث المتعلقة بالطقس، وأن العواصف الاستوائية والأعاصير والفيضانات تتسبب بنزوح الأطفال بنسبة 95% .