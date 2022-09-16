أبرز المواد

“اليونيسيف” تحذر من انخفاض مستوى التعليم

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 11:34 صباحًا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من انخفاض مستوى التعليم بشكل صادم، مشيرة إلى أن ثلث أطفال العالم في سن العاشرة قادرون على قراءة قصة بسيطة وفهمها وهو الحد الأدني من الكفاءة في فهم القراءة.

وأكدت المنظمة تزامنًا مع انطلاق قمة التعليم اليوم في نيويورك، ضرورة تغيير وتطوير أنظمة التعليم، داعية إلى الالتزام بتوفير تعليم جيد وتسخير الجهود والاستثمارات الجديدة لإعادة تسجيل جميع الأطفال في المدارس، وزيادة الوصول إلى التعليم العلاجي، ودعم المعلمين ومنحهم الأدوات التي يحتاجون لها، وتوفير بيئة آمنة في المدارس.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 11:34 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock