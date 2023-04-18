امتدت للشوارع المُحيطة.. مشاهد تُظهر كثافة الحشود بالحرم المكي في “ليلة 27”

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شهد المسجد الحرم في مكة المكرمة، أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار بين المصلين في ليلة 27 من شهر رمضان، أثناء صلاة العشاء والتراويح.

وجنّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طاقاتها الآلية والبشرية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وقدمت خدماتها النوعية المختلفة، من خلال توفير 4000 عامل وعاملة، موزعين على أرجاء المسجد الحرام وساحاته.

وسخّرت الرئاسة كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام في ظل تزايد الأعداد المليونية، حيثُ تستعد الكوادر النسائية بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

ونشر الأمن العام لقطات أظهرت امتلاء أروقة وساحات وجميع أدوار المسجد الحرام بالمُعتمرين والمُصلين في ليلة السابع والعشرين من رمضان، حيث وصلت صفوف المصلين إلى الشوارع المحيطة بالحرم المكي؛ نظراً للإقبال الكبير .