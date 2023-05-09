انتبهوا لأطفالكم.. تطبيق مدمر في «سناب شات»

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كشف خبير طبي ضرراً صحياً، قد تتسبب فيه تقنية حديثة على تطبيق «سناب شات».

وأوضح زاكاري غيندر، المستشار النفسي في كاليفورنيا، بعض العلامات التحذيرية المهمة التي ينبغي أن توقف الآباء ومقدمي خدمات الصحة العقلية، وقال غيندر، حسبما أفاد موقع «فوكس نيوز»، إنه «من خلال استجابات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالإنسان، قد يكون من الصعب على المستخدمين الأصغر سناً التمييز بين ما إذا كانوا يتحدثون إلى إنسان حقيقي أو روبوت». وأكد أن «الذكاء الاصطناعي يتحدث بسلطة إكلينيكية تبدو دقيقة في ظاهرها، برغم أنها تختلق إجابة غير صحيحة أحياناً».

وأوضح الطبيب النفسي أستاذ الأبحاث في جامعة كولومبيا في نيويورك رايان سلطان، أنه «مع تحسن التكنولوجيا، فإنها باتت تحاكي العلاقة الشخصية أكثر وأكثر».

وقال: «قد يبدأ البعض في اعتبار الذكاء الاصطناعي علاقة شخصية مهيمنة في حياتهم». وأضاف «من الغريب أن يرد شخص آلي على الأسئلة الشخصية بطريقة شخصية، علاوة على ذلك، فهم لا يحبون فكرة الحديث عن بيانات عن صحتهم العقلية الشخصية».