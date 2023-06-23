انتخاب الأمير فهد بن جلوي بالإجماع رئيساً للاتحاد الآسيوي للترايثلون

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انتخبت الجمعية العمومية الـ31 للاتحاد الآسيوي للترايثلون بالإجماع ، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيساً للاتحاد القاري للأعوام الـ4 المقبلة، بصفته ثاني شخصية رياضية سعودية تتولى رئاسة اتحاد رياضي قاري أولمبي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم في مدينة غاماغوري اليابانية ، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للترايثلون علي مقبول، ونائبه جود جمجوم، إلى جانب 34 رئيساً من رؤساء الاتحادات الوطنية الآسيوية للترايثلون.

ورفع الأمير فهد بن جلوي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، على ما يوليانه من اهتمام ودعم سخي غيرمحدود للرياضة السعودية بمتابعة من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمر الذي أسهم في زيادة وجود القدرات السعودية في المنظمات الرياضية الدولية والقارية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأبان سموه أن لعبة الترايثلون تمر بتنمية هائلة على مستوى القارة الآسيوية، وسجلت زيادة ملحوظة في أعداد ممارسيها، مبدياً اعتزازه وامتنانه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد لتزكيته رئيساً.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي للترايثلون تأسس عام 1991م ومقره طوكيو.