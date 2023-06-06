انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن للفترة 2024 – 2025

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انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الجزائر لعضوية مجلس الأمن،إلى جانب سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا للفترة 2024 – 2025.

وتبدأ الجزائر-التي حصلت على أصوات 184 دولةً عضوًا في الأمم المتحدة- فترتها في 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2025.

وارتكزت حملة الجزائر لعضوية مجلس الأمن على التزامها في تعزيز السلم في العالم والتأكيد على أهمية بناء الجسور لتعزيز العلاقات بين أعضاء المجلس، وتجديد ثقة الدول الأعضاء في قدرة مجلس الأمن على الاستجابة بشكل فعّال للتحديات الدولية التي تواجه السلم والأمن الدوليين.