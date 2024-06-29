انتخاب الزكري رئيساً لمجلس الجمعيات الأهلية بالرياض

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عقد مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض انتخابات مجلس الإدارة للفترة الثانية، بمشاركة نحو 30 مرشحاً من جمعيات مختلفة للتنافس على سبعة مقاعد. وقد انتخب المجلس عبدالعزيز بن محمد الزكري رئيساً له، ومرضي الحبشان نائباً له.

وقدم الزكري شكره وتقديره لجميع العاملين في الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض؛ لجهودهم في هذا القطاع، مثمناً دور القيادة الرشيدة والمتمثلة في دعم الجمعيات الأهلية.

يذكر أن مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض يمثل ما يقرب من ألف جمعية أهلية بالمنطقة، ومن أبرز أهدافه تمثيل الجمعيات والتنسيق لها وكذلك تمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.