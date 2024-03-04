انتخاب المملكة عضوا في المجلس الإقليمي للأسر القادة للاعبي الأولمبياد الخاص الدولي

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انتخبت المملكة عضوا في المجلس الإقليمي للأسر القادة للاعبي الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،لفترة 2024-2025 ممثلة بالمُعلمة بمركز العون بجدة رهف البشري.

جاء ذلك في ختام اجتماعات المجلس مساء الأحد في القاهرة بمشاركة أسر اللاعبين من 10 دول عربية التي جرى خلالها انتخاب ممثلة مملكة البحرين نازك حسين عيسى برئاسة المجلس ، وممثلة دولة الكويت صديقة الأنصاري بمنصب نائب الرئيس ، وعضوية كل من ممثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وعمان والإمارات والجزائر بالمجلس خلال العامين 2024-2025.