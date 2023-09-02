انتخاب نائب رئيس الوزراء السابق “ثارمان شانموغاراتنام” رئيساً لسنغافورة

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انتُخب نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموغاراتنام أمس رئيسا لسنغافورة حسب النتائج الرسمية.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الخبير الاقتصادي شانموغاراتنام البالغ 66 عاما على مرشحين اثنين منافسين بعد حصوله على 70,4 % من الأصوات.

وقال شانموغاراتنام في كلمة قبل إعلان النتائج “اعتقد أنه تصويت ثقة بسنغافورة. إنه تصويت للتفاؤل بمستقبل يمكننا أن نتقدم فيه معا”.

ورغم أن منصب الرئيس فخري إلى حد كبير، إلا أنه يشرف على الاحتياطات المالية للدولة، ويمكنه أيضًا الاعتراض على بعض الإجراءات، إضافة إلى الموافقة على تحقيقات مكافحة الفساد.