انتشال شخص غرق في مجرى سيل بعسير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، انتشال جثمان شخص غرق في في مجرى سيل بوادي عتود.

وقالت المديرية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: “انتشل مدني عسير شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي عتود.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد دعت في وقت سابق، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من أماكن جريان السيول والمخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالمستنقعات المائية وعدم التنزه حولها أو السباحة فيها، لما تشكله من خطورة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن المواقع الخطرة.