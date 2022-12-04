انتظام الطلاب والطالبات بمقاعدهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني

انتظم طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، اليوم (الأحد) في مقاعدهم الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

واستقبلت المدارس الطلاب والطالبات، في أول يوم، بتسليمهم كتب المقررات الدراسية، فيما زار مديرو التعليم بالمناطق والمحافظات عدداً من المدارس للوقوف على انطلاقة الفصل الدراسي.

وذكرت وزارة التعليم أنها تتابع الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوفر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.