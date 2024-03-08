انتعاش سوق الأواني المنزلية بمنطقة الباحة قبيل شهر رمضان

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تشهد الأسواق المحلية في منطقة الباحة ومحافظاتها هذه الأيام حركة كثيفة مع مطلع شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي تتنافس فيه الأسواق على تقديم عروضها المختلفة.

وأوضح لـ “واس” العديد من تجار الأواني المنزلية أنهم يستعدون لتوفير الأواني المنزلية بأشكالها المختلفة بشكل كبير قبل شهر رمضان مقارنة بباقي الشهور برسومات تعبر عن التراث الرمضاني التي تضفي جمالًا على المائدة.

‏وأكد العديد من المتسوقين والمتسوقات أنهم تعودوا على شراء الأنواع المختلفة من الأواني المنزلية قبل بداية شهر رمضان من كل عام واقتناء الأشكال الجديدة التي تتزين بالرسومات والزخارف الإسلامية والتراثية، حيث تقوم كثير من المحال سنويًا بتوفيرها بأشكالها الجميلة المختلفة التي تجذب الزبائن.