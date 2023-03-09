انتهاء مدة الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن

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مع إيداع الدفعة المالية لبرنامج حساب المواطن، اليوم الخميس في حسابات المستفيدين ، ينتهي الدعم المالي الإضافي لبرنامج “حساب المواطن” بعد أن استمر صرفه لمدة 9 أشهر، بتوجيه ملكي كريم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

انتهاء الدعم الإضافي

وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، رداً على استفسار أحد المغردين أنه بصرف دفعة مارس تنتهي فترة الدعم الإضافي، قائلاً :”تنفيذاً للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل.

وتابع برنامج حساب المواطن، أن مبلغ الدعم المالي للبرنامج سيعود بدءًا من الدفعة (65) لشهر إبريل المقبل، إلى ما كان عليه قبل شهر يوليو من عام 2022م ما لم يصدر توجيه ملكي جديد بتمديد مبلغ الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن فترة إضافية أخرى.

أمر ملكي كريم

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر أمرًا ملكيًا كريمًا بتاريخ 4 يوليو 2022م بتخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال؛ منها مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي لمستفيدي ومستفيدات برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام المالي 2022م وفتح التسجيل الجديد في البرنامج، وذلك بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.