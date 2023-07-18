انتهاك الخصوصية يُورط “ميتا”

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أعلنت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات في النرويج تغريم شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك وإنستجرام 100 ألف دولار يومياً؛ بسبب انتهاكات الخصوصية.

وأكدت الهيئة أنها ستفرض الغرامة كل يوم من الرابع من أغسطس حتى الثالث من نوفمبر ما لم تتخذ ميتا إجراء، مشيرةً إلى أن ميتا لا يمكنها جمع بيانات مثل مواقع المستخدمين واستخدامها لتوجيه الإعلانات إليهم.

وقررت إحالة تحركها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، وفي حال موافقة المجلس عليها فقد تصبح الغرامة دائمة ويوسع نطاق القرار في أوروبا، فيما علقت “ميتا” على قرار الهيئة، بأنه لن يكون هناك تأثير على الفور على خدماتها.