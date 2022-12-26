انحراف قطار محمل بمادة الأمونيا في صربيا يتسبب بتسمم 51 شخصا

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أصيب 51 شخصا بالتسمم بعد انحراف قطار ينقل الأمونيا وتسرب حمولته في جنوب شرق صربيا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

وأوضح رئيس بلدية مدينة بايروت التي وقع فيه الحادث فلادان فاسيتش أن تسرب الأمونيا تسبب في 51 حالة تسمم، مضيفا في مؤتمر صحفي أن سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن القطار خرج عن مساره مما أدى الى تسرب الأمونيا وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

وقال مسؤولون إن القطار المكون من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجل وقوع إصابات أخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.