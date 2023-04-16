انخفاض أرباح مجموعة تداول بنسبة 35 % خلال الربع الأول من 2023

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أعلنت شركة مجموعة تداول، اليوم (الأحد)، عن تراجع أرباحها بنهاية الربع الأول من العام 2023 بواقع 35.4%، حيث حققت صافي أرباح بلغ 90.8 مليون ريال مقارنةً بــ140.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 28.1% على أساس سنوي لتصل إلى 211.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م مقارنةً بــ 293.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 50.3%.

وأشارت إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 14.5% على أساس سنوي لتصل إلى 160 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م مقارنةً بــ139.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين، بالإضافة إلى الزيادة في تكلفة الاستهلاك والإطفاء المرتبطة بتحسينات البنية التحتية لما بعد التداول.