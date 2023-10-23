انخفاض أرباح مصرف الراجحي إلى 4.1 مليارات ريال خلال الربع الثالث 2023

المناطق_الرياض

انخفضت أرباح مصرف الراجحي للربع الثالث 2023 إلى 4.1 مليار ريال وذكر المصرف أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

بينما انخفضت أرباح المصرف إلى 12.4 مليار ريال بنهاية التسعة الأشهر الأولى 2023 بنسبة قدرها 2%، مقارنة بـ 12.7 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقال المصرف أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.9 % ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية، وقابل ذلك زيادة في الدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.