انخفاض أسعار الذهب اليوم في المملكة.. وعيار 24 يسجل 201 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأثنين في المملكة بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 176.39 ريال، 47.04 دولار، وعيار 18 وصل إلى 151.19 ريال، 40.32 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 201.59 ريال، 53.76 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 184.79 ريال، 49.28 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في السعودية إلى مستوى 1703.45 ريال سعودي ما يعادل 454.25 دولار، بينما يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9840 جنيهًا ما يعادل 408 دولارات.

أسعار الجنيه الذهب اليوم عيار 24

تداول سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 24 في المملكة عند مستوى 1946.80 ريال ما يعادل 519.15 دولارًا.