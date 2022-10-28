انخفاض أسعار الذهب اليوم في المملكة.. وعيار 24 يسجل 200 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 175.54 ريال، 46.81 دولار، وعيار 18 وصل إلى 150.47 ريال، 40.12 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 200.62 ريال، 53.50 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 183.90 ريال، 49.04 دولار.

وجاء سعر أونصة الذهب، مقابل الدولار الأمريكي، كالآتي:

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6228 ريالاً، ما يعادل (1661 دولاراً).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6232 ريالاً، ما يعادل (1662 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية بالأسواق المحلية، كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1682 ريالاً، ما يعادل (448 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1762 ريالاً، ما يعادل (469 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1922 ريالات، ما يعادل (512 دولاراً).

ويتأثر سعر الذهب عالمياً بمدى رفع وخفض قيمة الدولار، حيث يكون في علاقة عكسية بين الذهب وسلة العملات العالمية مثل: الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، واليوان الصيني، وغيرها من العملات، فكلما ارتفعت قيمة العملات؛ انخفض سعر الذهب عالمياً، بينما إذا تراجعت قيمة العملات ارتفع سعر الذهب، في حين أن السوق المحلي بالمملكة يتأثر طردياً بالسوق العالمي.