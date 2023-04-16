انخفاض أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً للجرام

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 211.41 ريال، 56.38 دولار، وعيار 18 وصل إلى 181.21 ريال، 48.32 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 241.61 ريال، 64.43 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 221.48 ريال، 59.06 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم في المملكة، كما يلي:

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات اليوم 2,029.55 ريال.

سعر الجنيه الذهب عيار 22 وزن 8 جرامات، اليوم، 2,126.20 ريال.

سعر الجنيه الذهب عيار 24 وزن 8 جرامات، اليوم، 2,319.49 ريال.