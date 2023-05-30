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انخفاض أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريال للجرام

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 30 مايو 2023 - 8:13 صباحًا

المناطق_متابعات

سجلت أسعار الذهب في المملكة اليوم، انخفاضا ملحوظا مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية.

وانخفضت أسعار الذهب بالمملكة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (204.87) ريال، مقارنة مع نحو (205.29) بإغلاق أمس الإثنين.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (234.14) ريال، وعيار 22 نحو (214.63) ريال، وعيار 18 نحو (175.60) ريال.

الجنيه الذهب 

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,966.76) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,060.42) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,247.73) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,217.52) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,406.94) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,781.11) ريال.

 

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 30 مايو 2023 - 8:13 صباحًا
صورة سارة السيد

سارة السيد

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