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انخفاض أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريال للجرام

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 يونيو 2023 - 8:23 صباحًا
أسعار الذهب في السعودية

المناطق_الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.92 ريال، 54.38 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.79 ريال، 46.61 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.05، و 62.15 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.63 ريال، 56.97 دولار.

وجاء سعر الجنيه الذهب في المملكة كالتالي:

سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرامات عيار 21: 1,974.86 ريال.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 22: 2,068.91 ريال.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 24: 2,256.99ريال.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 يونيو 2023 - 8:23 صباحًا
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