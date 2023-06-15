انخفاض أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريال للجرام

المناطق_الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.92 ريال، 54.38 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.79 ريال، 46.61 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.05، و 62.15 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.63 ريال، 56.97 دولار.

وجاء سعر الجنيه الذهب في المملكة كالتالي:

سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرامات عيار 21: 1,974.86 ريال.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 22: 2,068.91 ريال.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 24: 2,256.99ريال.