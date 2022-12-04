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انخفاض أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 189.57 ريال

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 4 ديسمبر 2022 - 8:49 صباحًا
أسعار الذهب في السعودية

المناطق_الرياض

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد، بشكل ملحوظ في المملكة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 189.57 ريال 50.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 162.49 ريال، 43.33 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.66 ريال، 57.78 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.60 ريال، 52.96 دولار.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1516 ريالاً بما يعادل (404 دولارات)، بينما سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1588 ريالاً بما يعادل (423 دولاراً).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1733 ريالاً بما يعادل (462 دولاراً).

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 4 ديسمبر 2022 - 8:49 صباحًا
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