انخفاض أسعار الذهب

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انخفضت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوى في ما يقرب من أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % ليصل إلى 2284.44 دولارًا للأوقية، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % لتصل إلى 2293.10 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 26.37 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 935.80 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 945.53 دولارًا.