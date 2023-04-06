انخفاض أسعار النفط بسبب بيانات أمريكية.. وبرنت يسجل «84.10» دولار للبرميل

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تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الخميس، بسبب إثارة بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب، رغم ذلك تتجه أسعار الخام لتحقيق ارتفاع أسبوعي، بعدما أعلنت مجموعة «أوبك+» عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج، إضافة إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (89) سنتا بنسبة ( 1.05%) لتسجل (84.10) دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (89) سنتا بنسبة (1.1%) لتسجل (79.72) دولار للبرميل، وفقًا لـ«العربية».

كان خاما برنت والوسيط الأمريكي صعدا بأكثر من (5.5%) هذا الأسبوع، ليتجهان صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي.

وأعلنت مجموعة «أوبك+»، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.

وكشفت بيانات حكومية أمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت (3.7) مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من المتوقع بنحو (1.5) مليون برميل.