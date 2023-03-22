انخفاض أسعار النفط.. وخام “برنت” يُسجل 74 دولاراً للبرميل

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انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6% إلى 74.84 دولار للبرميل في الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.7% إلى 69.20 دولار، نقلاً عن “رويترز”.

وقالت مصادر إن بيانات أصدرها معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مارس.

في الوقت نفسه، تنتظر الأسواق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أصعب موقف يواجهه المجلس في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالسياسة النقدية.