انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم حيث قوبلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أي 0.3 % إلى 75.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 0.8 % يوم الجمعة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أي 0.3 % مسجلا 70.41 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 % في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا حيث تباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني بحسب رويترز.

ونمت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.