انخفاض الدولار بعد تثبيت المركزي الأمريكي الفائدة

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انخفض سعر الدولار على نطاق واسع، اليوم، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة، وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم ارتفاع التضخم.

وقفز الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33 % إلى 0.6608 دولار أمريكي، بعد أن صعد أكثر من 0.4 % إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6615 دولار في أعقاب بيانات الوظائف القوية.

وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى 1.09375 دولار و1.2798 دولار على التوالي.

واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 % في جلسة التداول السابقة.

وصعد الين 0.4 % إلى 150.63 دولارًا بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 151.82 في الجلسة السابقة، ونحو أدنى مستوى في عدة عقود.