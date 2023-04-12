انخفاض الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

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انخفض الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل إعلان قراءة التضخم التي تحظى بمتابعة كبيرة في وقت لاحق من اليوم والتي ستقدم مزيدًا من المؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2432 دولار بينما زاد اليورو في أحدث معاملة بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا 1.0924 دولار. وابتعدت العملتان عن أدنى مستوياتهما في أسبوع المسجلة يوم الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.05 بالمئة إلى 102.07.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6658 دولار، بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة إلى 0.6195 دولار.

وسجلت عملة بتكوين ارتفاعًا طفيفًا مسجلة 30 ألفًا و285 دولارا في أحدث معاملاتها لتستمر فوق مستوى 30 ألف دولار الذي تجاوزته لأول مرة في عشرة أشهر أمس الثلاثاء.