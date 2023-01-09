انخفاض الدولار يدعم صعود الذهب لأعلى مستوى في 8 أشهر

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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر اليوم، مدعومة بانخفاض الدولار بعد أن أنعشت بيانات اقتصادية أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع سعر الفائدة في المستقبل.

وبحسب “رويترز” ارتفع الذهب في العقود الفورية 0.6 في المائة إلى 1876.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (1515 بتوقيت جرينتش)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1882.40 دولار.

وانخفض الدولار 0.7 في المائة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر ما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر أعوام من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وقال بوب هابركورن، خبير الأسواق الاستراتيجي البارز في شركة آر.جيه.أو فيوتشرز “أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع فيما يبدو. لكن هناك حدودا لتأثيرها والسوق تأخذ هذا في الاعتبار”.

ومضى يقول “نحن نشهد أيضا بعض الهروب إلى بر الأمان. من الناحية الفنية الذهب لديه مساحة أكبر للارتفاع على ما يبدو لأنه كان قويا خلال كل نقاط المقاومة تلك التي ما زلنا نراها”.

وقفزت أسعار الذهب 2 في المائة تقريبا يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات نموا معتدلا في الأجور في الولايات المتحدة وانكماشا في نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر.

وتقلص أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم وتزيد من كلفة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائدا.

وينتظر المتعاملون الآن كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في مؤتمر للبنوك المركزية في ستوكهولم غدا ويترقبون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تقدم دلائل أخرى عن مسار زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وزادت الفضة في العقود الفورية 0.4 في المائة إلى 23.91 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 1087.25 دولار. وانخفض البلاديوم 1.6 في المائة إلى 1775.84 دولار.