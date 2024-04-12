انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بنسبة 0.2% في أسبوع

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.2%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2437.2 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 2.1 مليون دينار أردني مقارنة مع 3.3 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 36.6% فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 4.2 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 16.7 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 5.1 ملايين سهم، نُفذت من خلال 2643 صفقة.