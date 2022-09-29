انخفاض بطالة السعوديين إلى 9.7 % بنهاية الربع الثاني.. الأدنى خلال 21 عاما

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2022م.

ووفقًا لنتائج هذه النشرة، فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ 9.7% للربع الثاني من عام 2022م مقارنةً بـ 10.1% في الربع الأول من عام 2022م، وانخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 5.8% مقارنةً بـ 6% في الربع الأول من عام 2022م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ 19.3% مقارنةً بـ 20.2% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ 4.7% مقارنةً بـ 5.1% في الربع السابق.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثاني من عام 2022م ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ 60.8% مقارنة بـ 60.4% في الربع الأول من عام 2022م, كما ارتفع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ 51.8% مقارنةً بـ 50.1% في الربع السابق.

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2022م، ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ 35.6% مقارنةً بـ 33.6% في الربع السابق، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ 67.5% مقارنةً بـ 66% في الربع السابق.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائج النشرة على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.