انخفاض سعر الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل «196.51» ريال

انخفضت أسعار الذهب بالمملكة، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (196.51) ريال، مقارنة مع نحو (197.95) بإغلاق أمس الخميس.