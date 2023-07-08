انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلها خلال الأيام الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.97 ريال، أي ما يعادل نحو 61.86 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.64 ريال، أي ما يعادل نحو 56.70 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.97 ريال، أي ما يعادل نحو 54.13 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.98 ريال، أي ما يعادل نحور 46.39 دولار.

عالميا، تعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار بعد صدور البيانات.

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأميركية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند 22.75 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 903.16 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1237.05 دولار.