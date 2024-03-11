انخفاض في أرباح “أرامكو” لعام 2023 بنسبة 24.7%

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حققت شركة «أرامكو السعودية» أرباحاً صافية بقيمة 454.76 مليار ريال سعودي (121.27 مليار دولار) في نهاية العام 2023، مقارنة مع صافي ربح بقيمة 604.01 مليار ريال سعودي (161.07 مليار دولار) في نهاية العام 2022، اي بتراجع نسبته 24.7 قي المائة.

وذكرت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) أن هذا الانخفاض يعكس بشكل أساس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وبلغ إجمالي الايرادات 1653.28 مليار ريال (440.88 مليار دولار) نهاية 2023، مقارنة مع إجمالي الايرادات التي بلغت 2006.96 مليار ريال (535.19 مليار دولار) في نهاية 2022. ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية، وفق ما جاء في الإفصاح.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن يوم الخميس عن إتمام نقل 8 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «أرامكو»، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لــ«صندوق الاستثمارات العامة». وبذلك، تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة في شركة «أرامكو» بعد عملية النقل 82.186 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.

ولن يكون لعملية النقل هذه أي تأثير على أعمال «أرامكو»، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، وفق الشركة التي كانت احتفظت بتوزيعاتها النقدية عند 29 مليار دولار للربع الثالث على الرغم من انخفاض الإنتاج وضعف أسعار النفط.

هذا وأعلنت «أرامكو» عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2023، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 وبما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت «أرامكو» عن ثالث توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022 و2023. وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 116.50 ملیار ﷼ (31.07 مليار دولار) يشمل توزيعات الأرباح الأساسية 76.09 ملیار ﷼ سعودي (20.29 ملیار دولار)، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.41 ملیار ﷼ (10.78 ملیار دولار).

وكانت أرباح «أرامكو» تراجعت بنسبة 23.2 في المائة خلال الربع الثالث إلى 122.2 مليار ريال (32.6 مليار دولار)، لكنها مع ذلك جاءت أعلى من التوقعات التي أشارت إلى تحقيق أرباح فصلية بقيمة 111.5 مليار ريال، وفق «بلومبرغ».

في 30 يناير (كانون الثاني)، أعلنت «أرامكو» أنها تلقت توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يومياً.

وتتوسع «أرامكو» في مجالات الغاز الطبيعي والمواد الكيميائية والطاقة المتجددة. وقد أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أخيراً أن «أرامكو» تمكَّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة، بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وملياري برميل من المكثفات.

وأشارت «أرامكو» بعد ذلك إلى إحراز تقدم ملموس للتوسّع في مجال الغاز الذي يُعد أحد محركات النمو فيها، وأحد عناصر التمكين الاقتصادي في المملكة، مشددة على أن حقل الجافورة «يمثّل عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا الطموحة لزيادة إنتاج (أرامكو السعودية) للغاز».