انخفاض معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى 2.8% خلال يناير

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، نقلا عن بيانات هيئة الإحصاء الكورية، أن أسعار المستهلكين، التي تعد مقياسا رئيسيا للتضخم، ارتفعت بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 3.2 بالمئة في الشهر السابق له.

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الرقم عن مستوى 3 بالمئة منذ يوليو من العام الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4 بالمئة، ثم ارتفع التضخم إلى 3.4 بالمئة في أغسطس ثم إلى 3.7 بالمئة و3.8 بالمئة في الشهرين التاليين قبل أن يصل إلى 3.3 بالمئة في نوفمبر، وتباطأ نمو الأسعار للشهر الثالث على التوالي في يناير.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير، كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1.8 بالمئة.