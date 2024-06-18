انسيابية الحركة برمي الجمرات بثاني أيام التشريق

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واصل حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات وسط انسيابية تامة في الحركة بفضل الجهود المبذولة من الجهات المعنية.

واتسمت حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج في ظل جاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيّد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى .

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، قد أكد أن الحجاج أدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بنجاح وبكل يسر وطمأنينة، حاثّاً الحجاج على مواصلة الالتزام بتعليمات الحج.