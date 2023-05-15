انطلاقة أعمال البرنامج التدريبي ممكن لتأهيل وأعداد الصف الثاني من القيادات بتعليم ينبع

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دشن أمس مدير تعليم ينبع / سليم بن عبيان العطوي أعمال البرنامج التدريبي” مُمكن” والذي تنظمهُ إدارة التعليم برعاية شركة سامرف وغرفة ينبع على مدى أسبوع كامل، في مقر الغرفة التجارية بينبع، مستهدفةً الكوادر الإشرافية بتعليم المحافظة .

وأوضح مدير التعليم خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج، أن هذه البرامج التأهيلية والتدريبية تهدف إلى رفع مستوى الأداء لمنسوبي إدارة التعليم سواءً على مستوى الإدارة أوعلى مستوى المدارس، مشيرًا إلى أن فرق العمل تنتهج نهجًا علميًا في بناء البرامج وكيفية تنفيذها والتي تبدأ باختيار المستفيدين بناءً على الاحتياجات التدريبية أولًا ثم احتياج الميدان من القيادات فيما يتعلق ببرامج ” مُمكن”، تليها آلية اختيار أوراق العمل بناءً على توجيه فرق العمل واحتياجات المستفيدين، وصولًا إلى الخطوة الأهم وهي كيفية متابعة أثر التدريب سواءً كانت على مستوى الأقسام أوعلى مستوى الميدان التعليمي .

وأكد “العطوي” أن كل ماتحقق من إنجازات لإدارة التعليم سواءً على المستوى المحلي أوعلى المستوى الأقليمي أوعلى المستوى الدولي، ليس وليد اللحظة بل هو نتيجة عمل نوعي يُنتهج بإدارة التعليم منذ تأسيسها، مقدمًا شكره لجميع الأقسام على ماتم تقديمه من عمل مميز خلال العام الدراسي، ولجميع فرق العمل المشاركة، وللرعاة الداعمين للملتقى .

من جانبه أبان أمين إدارة التعليم فهد بن عوادة المحياوي، أن أعمال البرنامج التدريبي الذي تنظمهُ إدارة التعليم بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، يهدف إلى تطوير قيادات الصف الثاني من الهيئة التعليمية والإدارية، وتوظيف إمكانيات القادة لبلوغ أهداف ورؤية المملكة.