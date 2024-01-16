انطلاق أعمال الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو” بجدة

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انطلقت بجدة اليوم، أعمال الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسك”؛ الذي تستضيفه المملكة ممثلةً باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم؛ بمشاركة 54 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.

وأوضحت أمانة اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم بأن استضافة المملكة لأعمال المجلس التنفيذي الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام؛ تأتي في ظل الرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به قطاعات التربية والثقافة والعلوم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، انطلاقًا من مكانة المملكة الرائدة في دعم الحراك التربوي والثقافي والعلمي إقليميًا ودوليًا.

وتناقش الدورة أعمال وخطط المنظمة، وتحديد الأعمال والاستراتيجيات المستقبلية في ظل ما تحقق من مُنجزات، والاختتام بتقرير نهائي يحدد التوجهات المستقبلية من خطط وموازنات، حيث تُعتمد مخرجات المجلس التنفيذي ضمن اجتماع المؤتمر العام للمنظمة الذي يعد السلطة التشريعية الأولى فيها”.

كما أن استضافة أعمال الاجتماع في مدينة جدة تأتي ضمن جهود اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دعم الحراك العلمي والثقافي والتربوي وطنياً وإقليمياً ودولياً، وتحقيق المستهدفات الوطنية في ريادة المناسبات الدولية، إلى جانب إيجاد مساحات للتواصل الثقافي المعزز من النمو العلمي والاجتماعي”، معـداً أن مجالات التربية والعلوم والثقافة: “تعُد مقوماً أصيلاً في تنمية المُجتمعات الإنسانية.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن استراتيجية المملكة العربية السعودية العامة لعضويتها داخل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو” التي حددت الهدف الرئيس لها في دعم المنظمة بما يخدم دول العالم الإسلامي ويعزز جهودها في مجالات التربية والثقافة، والعلوم والمعلومات والاتصال.

يذكر أن منظمة “الإيسيسكو” المنبثقة من منظمة التعاون الإسلامي تعنى بتطوير نمو مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتواصل الثقافي، وذلك ضمن الاستراتيجية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهادفة لتحقيق نمو مستدام في القطاعات لكل الدول الإسلامية؛ تأسست عام 1982م ومقرها الرئيسي في المغرب في العاصمة الرباط.