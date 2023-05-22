انطلاق أعمال اللجنة السعودية-السريلانكية المشتركة في دورتها الأولى

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انطلقت بالرياض – اليوم- أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية السريلانكية المشتركة برئاسة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبوثنين، في حين رأس الجانب السريلانكي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية تاراكا بالاسوريا.

ونوَّه معالي أبوثنين – خلال كلمته- باهتمام المملكة في استكشاف فرص التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة،وما ستحققه اللجنة المشتركة من تعزيز للتعاون وتقوية علاقات البلدين.

بدوره، أشار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في سيريلانكا،إلى مدى عمق العلاقة بين البلدين، مشيداً بما حققته رؤية السعودية 2030 من منجزات وأهداف في ظل قيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ العهد الأمين حفظهما الله.

يذكر أن اللجنة السعودية السريلانكية المشتركة انبثقت من الاتفاقية العامة المُوقَّعة في عام 1424هـ الموافق 2003م، التي تهدف إلى تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية،وشملت كذلك المجالات العلمية والفنية والثقافية،وما يخص الشباب والرياضة.