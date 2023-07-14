انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الكلى بالطائف

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انطلقت أمس،أعمال المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الكلى بعنوان ( الاعتلال الكلوي الناتج عن السكري ) الذي تنظمه إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف،بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى،بحضور عدد من المتخصصين في فندق الطائف إنتر كونتيننتال.

ويستهدف المؤتمر -من خلال جلساته العلمية وورش العمل والمعرض المصاحب- زيادة الوعي بين العاملين في المجال الصحي من جميع التخصصات،وسبل الوقاية،وآخر المستجدات العلاجية،وكذلك تأكيد حصول مريض الاعتلال الكلوي الناتج عن السكري على أفضل الفرص العلاجية الناتجة عن آخر المستجدات والتوصيات العلمية.

ونوَّه رئيس المؤتمر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف اللواء الدكتور ياسر بابعير،بأهمية المؤتمرات العلمية؛لأنها فرصة استثنائية لممارسي الرعاية الصحية بمستوياتها وتخصصاتها كافة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال،الذي من شأنه أن يعزز من الجهود الوقائية والعلاجية التي تبذلها القيادة الرشيدة – أيدها الله – بجميع مؤسساتها الصحية والاجتماعية لمواجهة هذا المرض العضال،الذي يعد السبب الرئيسي للفشل الكلوي،داعيًا إلى التعرف على توطن وانتشار هذا المرض على المستويين المحلي والدولي،وكيفية تشخيصه وفحصه، وإيجاد أفضل الطرق لعلاج مرض القصور الكلوي المزمن بسبب السكري، مقدمًا شكرَه لجميع القائمين على هذا المؤتمر من لجان علمية ومنظمة وشركات داعمة.

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر مساعد مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف للشؤون الصحية الدكتورة نجلاء المالكي،أن الاعتلال الكلوي الناتج عن السكري هو السبب الرئيسي للفشل الكلوي،إذْ إنه يشكِّل ما يزيد عن 46% من مرضى الغسيل الدموي في وحدات الغسيل بالمملكة وفقا لآخر إحصائية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، مشيرة إلى أهمية هذه المؤتمرات لتسليط الضوء على هذا المرض وسبل الوقاية والعلاج منه،خاصة في ظل توفر العديد من المستجدات العلاجية التي تحد من الفشل الكلوي المتقدم،منوهة أن هذا المؤتمر يأتي كمبادرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 حول التحول في الرعاية الصحية،التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بالدرجة الأولى، وذلك عن طريق تعزيز الدور الوقائي وسبل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب لمريض الاعتلال الكلوي السكري.

ويناقش المؤتمر الدولي لأمراض الكلى على مدى يومين،معرفة حجم التحديات وآخر الإحصائيات للمرضى على المستويين الإقليمي والدولي،إضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات العلاجية المتطورة؛للحدِّ من الفشل الكلوي وقصور القلب الناتج عن السكري.