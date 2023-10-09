انطلاق أعمال المرحلة الرابعة من جولة التجارة الإلكترونية بالمدينة المنورة

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انطلقت بالمدينة المنورة اليوم، أعمال المرحلة الرابعة من جولة التجارة الإلكترونية التي تُنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وذلك بمركز دعم المنشآت شرق المدينة.

ويشهد اليوم الأول من أعمال الجولة التي تستمر ليومين، عقد 4 ورش عمل تُعنى بالمبادرات التي تقدمها “منشآت” لرواد الأعمال تحت عناوين “ممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية”، و”التحول الرقمي وقنوات البيع المتناغمة”، و “فرص التجارة الإلكترونية للقطاعات الواعدة”، و “تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية”، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان “الإستثمار وتطوير الأنظمة المالية لتنمية التجارة الإلكترونية”.

كما تتواجد ضمن الجولة جهات متعددة لتقديم الخدمات لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية لمختلف الأنشطة والمجالات، إلى جانب مستشارين لخدمة رواد الأعمال.

وحظيت الجولة في مرحلتها الرابعة توافد العديد من رواد الأعمال والزوار للاستفادة من ما تُقدمه الجهات المشاركة من خدمات و تسهيلات للأعمال، وكذلك حضور عدد من الورش، والتحاور مع مجموعة من المستشارين في المجالات القانونية، والمبيعات والتسويق والمالية والعمليات والتشغيل، والتجارة الإلكترونية، والتقنية، والتمويل والاستثمار.

يُذكر أن “منشآت” تحرص على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمهتمين الاستفادة والتسجيل في جولة التجارة الإلكترونية والتي تقدم خدماتها بشكل مجاني للمستفيدين، عبر الرابط: https://ectour.monshaat.gov.sa/main.