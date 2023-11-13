انطلاق أعمال النسخة الثانية من “مسرعة الأمن السيبراني” بمشاركة 9 شركات محلية

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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني , اليوم , عن انطلاق أعمال النسخة الثانية من برنامج “مسرعة الأمن السيبراني”، الهادف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني، وذلك ضمن برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني.

وأوضحت أن برنامج “مسرعة الأمن السيبراني” الذي تنفذه بالتعاون مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، يستهدف في نسخته الثانية تمكين الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وتنمية قدراتها في بيئة داعمة لإيجاد أفضل الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، لافتةً النظر إلى أن لجنة التحكيم المشكلة من متخصصين وخبراء بالمجال وجهات استثمارية قيّمت جميع الشركات الناشئة المتقدمة للانضمام إلى البرنامج، واختيرت تسع شركات محلية هي: (جلاس هوب، سوليد رانج، سايبر إكس، أموال، سايبراتي، كوانتوم، درعك، سايبركيف، ميدل سوليوشن).

وبيّنت الهيئة أن أعمال النسخة الثانية من البرنامج تشمل عقد ورش عمل متخصصة وتقديم استشارات استثمارية، وتنفيذ مجموعة من الجولات والزيارات الميدانية على مدى 12 أسبوعاً لاستكشاف أفضل التجارب العالمية الناجحة في مجال ريادة الأعمال، والاطلاع على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في قطاع الأمن السيبراني، وتوفير بيئة داعمة وملائمة لتسريع نمو أنشطة الشركات المحلية الناشئة من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في المجال، إضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه للشركات المنضمة للبرنامج وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

ويأتي برنامج “مسرعة الأمن السيبراني” انطلاقًا من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، إلى جانب تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في المجال بما يسهم في تنمية سوق الأمن السيبراني على المستوى الوطني.