انطلاق أعمال برنامج موهبة الصيفي بجامعة الملك فيصل

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انطلقت أمس، أعمال برنامج موهبة الصيفي الذي تنظمه جامعة الملك فيصل ممثلة بالمركز الوطني للموهبة والإبداع بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بحضور عمداء الكليات والعمادات المساندة والطلاب المشاركين وأولياء أمورهم، وذلك بقاعة القبة بمقر الجامعة بالهفوف.

وأقيم اليوم حفل خُصص لتهيئة الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات المشاركين والمشاركات في البرنامج، قُدمت خلاله العديد من الفقرات الإرشادية والتعليمية ولمحات عامة عن طبيعة البرنامج ومساراته.

ونوه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المشرف على برامج الموهوبين بالجامعة الدكتور ماجد الشمري، أن الجامعة ستسخر إمكاناتها لتنفيذ هذا البرنامج بما يخدم هذه الفئة الغالية، لضمان صقل المواهب وتزويدها بالمعارف والعلوم ولتأكيد مساهمتها الإيجابية في المجتمع العلمي.

فيما أكد مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع الدكتور محمد القحطاني، أهمية البرنامج لتنمية وتطوير معارف ومهارات الموهوبين طلاباً وطالبات بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، مبيناً أن الجامعة ستضيف هذا العام ثلاثة برامج اثنين منها أكاديمي والثالث برنامج إثرائي بحثي مخصص للطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات.

كما قدّم الفائز بالمركز الأول في (إنتل آيسف) الطالب فيصل المحيش والفائزة بالمركز الثاني الطالبة لين الملحم، عرضاً مرئياً عن البرنامج الإثرائي بعنوان (رحلتي مع موهبة) أكدا خلاله أهمية تلك البرامج والتي يجب أن يحرص عليها المشاركون لانطلاقهم في مجال الموهبة والإبداع.

وفي الختام استمع المشاركون والمشاركات إلى شرح عن خطة البرنامج وما سيقدمه من ندوات ومحاضرات علمية بحثية، والضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمشاركة في البرنامج الإثرائي الأكاديمي وضرورة اتباعها، والتطبيقات العلمية والعملية والاختبارات الميدانية، إضافةً إلى الزيارات الميدانية الذي ستتخلل البرنامج لعدد من الجهات الحكومية داخل وخارج الأحساء.

يُذكر أن الطلبة المشاركين في البرنامج تجولوا قبيل انطلاق الحفل على المقرات الخاصة بالبرنامج في كل من كليتي الطب والعلوم وتعرفوا على أهداف الوحدات التدريبية.