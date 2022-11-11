انطلاق أعمال صيانة وإصلاح المباني التعليمية والإدارية بتعليم ينبع بقيمة تجاوزت 13 مليون ريال

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انطلقت بتعليم ينبع أعمال صيانة وإصلاح المباني التعليمية والإدارية بعد أن وقع مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي مجموعة عقود مع عدة شركات وطنية لصيانة وإصلاح المباني التعليمية والإدارية لمدة ٣٠ شهرا ، بقيمة إجمالية ١٣.٥ مليون ريال، وذلك بحضور مدير إدارة شؤون المباني المهندس عبدالوهاب فلاته، وعدد من القيادات التعليمية.

وأشار مدير شؤون المباني إلى أن كل شركة ستقوم بناءً على بنود العقد بتقديم المواد والمعدات والعمالة لتنفيذ صيانة وإصلاح المباني التعليمية للبنين والبنات، كما ستقوم الشركة بأعمال الكهرباء والسباكة وما تحتاجه المدارس من متابعة دورية لأعمالها، يضاف إليها الأعمال المؤقتة التي يطلب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه، على أن يبدأ العمل فيها مباشرة من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات .

وأبان أنه تم توجيه مديري ومديرات المدارس بالعمل على تفعيل عمل الشركة برفع بلاغات الصيانة للإدارة ـ مناولة وهاتفياً وإلكترونياً ـ ليتسنى التجاوب مع الطارئ من قبل فريق معد لاستقبال البلاغات وتقديم الصيانة اللازمة على وجه السرعة .