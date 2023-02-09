انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

المناطق_الرياض

انطلقت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم (الخميس)، أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمتضرري المناطق المنكوبة من زلزال سوريا وتركيا.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتسيير جسر إغاثي لسوريا وتركيا وتنظيم حملة شعبية لضحايا الزلزال.

وأفاد نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر فهد الحجاج، بأن فرق الهيئة تستعد للمغادرة إلى تركيا لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين من الزلزال، بالتعاون مع الدفاع المدني فيما يخص البحث والإنقاذ ومركز الملك سلمان للإغاثة فيما يخص المساعدات الإنسانية.

ولفت الحجاج في حديثه لـ “الإخبارية”، إلى أن الهلال الأحمر أرسل نحو 20 متخصصاً، من بينهم أطباء ومسعفون، إلى جانب متخصصين من طب الكوارث والخدمات الإسعافية وخدمات الطوارئ، لتقييم الاحتياجات القائمة لمتضرري الزلزال ودعمهم بالخدمات والمستلزمات الطبية.

ونوّه إلى أن متضرري الزلازل عادةً ما يكونون في حاجة للدعم الطبي بعد مرور فترة من وقوعها، لذلك تقدّم الهيئة خدماتها عبر أطباء في تخصصات طب الأسرة والأمراض المزمنة ورعاية الأطفال والنساء الحوامل، مشيراً إلى أنها تسعى إلى الحصول على تصور شامل عن احتياجات المناطق المنكوبة خلال الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي في تمام السادسة من صباح اليوم، وسيتكون الجسر الأول وفقاً لـ”الإخبارية” من 4 طائرات